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GetContact çılgınlığına mahkeme kararı

GetContact uygulaması ile başlayan isim sorgulama ve rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği son dakika kararına imza attı. Buna göre 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirildi.

Teknoloji / 29 Mart 2018 Perşembe 19:31
GetContact çılgınlığına mahkeme kararı

ANKARA 1. Sulh Ceza Hakimliği, son dönemde hızla kullanımı yaygınlaşan GetContact uygulaması ile gündeme gelen telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar ilgili önemli bir karara imza attı.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) talebi üzerine GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirilmesini kararlaştırdı.

Başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme ve numara bulma imkanı sunan GetContact, son günlerde en popüler uygulamalardan birisi haline gelmişti. Uygulamanın kullanan kişinin rehberinde kayıtlı olan numara ve isimleri kopyalayarak kendi veritabanına dahil ederek, kişisel verilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ifade ediliyordu.

Erişime engellenen site ve uygulamalar şöyle:




Kaynak : Habertürk

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