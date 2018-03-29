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Emre Uslu Amerikalı papazı savundu

FETÖ firarisi Emre Uslu, ABD'nin ısrarla istediği Papaz Brunson'u sosyal medya hesabından savundu

Güncel / 29 Mart 2018 Perşembe 09:26
Emre Uslu Amerikalı papazı savundu

FETÖ ve terör örgütü PKK'yla bağlantıları ortaya çıkan İzmir Diriliş Kilisesi Rahibi Andrew Craig Brunson'un tutuklanması ABD ile Türkiye arasında krize neden olmuştu.

Brunson'un tutukluluğu devam ederken, ABD'nin yanı sıra FETÖ'cüler de bu tutuklamadan rahatsız oldu.

MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

Son olarak FETÖ firarisi Emre Uslu, Brunson'un iddianamesinden ayrıntılar paylaşırken, Amerikalı papazı masum göstermeye çalıştı.



BRUNSON'UN PKK'LILARLA OLAN FOTOĞRAFLARI




 Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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