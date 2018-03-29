Emre Uslu Amerikalı papazı savundu

FETÖ ve terör örgütü PKK'yla bağlantıları ortaya çıkan İzmir Diriliş Kilisesi Rahibi Andrew Craig Brunson'un tutuklanması ABD ile Türkiye arasında krize neden olmuştu.



Brunson'un tutukluluğu devam ederken, ABD'nin yanı sıra FETÖ'cüler de bu tutuklamadan rahatsız oldu.



MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞTI



Son olarak FETÖ firarisi Emre Uslu, Brunson'un iddianamesinden ayrıntılar paylaşırken, Amerikalı papazı masum göstermeye çalıştı.







BRUNSON'UN PKK'LILARLA OLAN FOTOĞRAFLARI









Kaynak : Beyaz Gazete Özel