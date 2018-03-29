El emeği göz nuru Yağcıbedir halıları Başkentte

İsmini Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi Yağcıbedir Yörüklerinden alan ve Tarihi Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden öncesine kadar dayanan Yağcıbedir halıları CEPA AVM'de sergileniyor. Türk kültürünün en eski sanat eserleri örneği olması bakımından da büyük önem taşıyan halılar hiçbir yapay katkı olmadan doğal yün ve kök boyasından ilmek ilmek dokunuyor.



19 Mart-20 Mayıs tarihleri boyunca devam edecek sergi ilk günden itibaren Başkentlilerin yoğun ilgi ve beğenisini kazandı. Tamamen el dokuması olan Yağcıbedir halıları, Türk Düğümü (Gördes) ilmek tekniği kullanıldığı için de uzun ömürlü olması ile ünlüdür.



Yağcıbedir halılarının bugün hiçbir özelliğini motifini, desenini, rengini değiştirmeden hala varlığını sürdürdüğüne dikkat çeken sergi sahibi Fahrettin Şahan, “Yağcıbedir Halılarının ipi kök boyalarla boyanır, boyaları solmaz. Yağcıbedir Halılarında 4 ana renk hakimdir. Lacivert (gök), Kırmızı (Al), Koyu Kırmızı (Nariç), Beyaz (Ak) dır. Yağcıbedir halıları kullandıkça renkler daha güzelleşir ve değer kazanır. Halıların 150-200 yıl ömrü bulunmaktadır. Otantik özelliğe sahiptir” ifadelerini kullandı.







'Her motif bir hayatın bir parçası'



Şahan, Yörük Halkı yaşantısını dokuduğu halısına motive ettiğini belirterek, “Halıdaki her motifin bir anlamı bulunmaktadır. Sevinç ve üzüntülerini motif dokuduğu halıya işlemiştir. Koç boynuzu Türkler'de gücü, çınar ağacı çok uzun bir ömrü temsil etmektedir. Bazı halılarımızın saçakları bağlı bazıları bağlı değil. Evdeki kızın nişanlı olup olmadığı, evli olup olmadığını göstermektedir. Saçağa bağlı olmayan başının bağlı olmadığını, saçağının ise bağlı olduğu halılar evli veya nişanlı olduğunu ifade etmektedir.” diye konuştu.

