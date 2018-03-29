Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 4,0070 seviyesinde dengelendi.



ABD'de dün açıklanan 2017'nin 4'üncü çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin yüzde 2,9 ile beklentileri aşması ve küresel piyasalarda 'ticaret savaşları' endişelerinin devam etmesinin ardından dolar endeksi yüzde 0,77 artışla 90 seviyesinin üzerine çıktı. Doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle dün 4,0149'a kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 4,0110'dan tamamladı.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 4,0070 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,06 artışla 4,9452'den ve sterlin/TL ise yatay bir seyirle 5,6444'ten alıcı buluyor.



Analistler, bugün yurt içinde 2017 büyüme verisinin, yurt dışında Almanya'da mart ayı işsizlik, İngiltere'de 2017 4. çeyrek GSYH, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL için 3,9650 ve 3,9770 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, tarihi zirve olan 4,0367'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2017 yılında GSYH'nın yüzde 7,3 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 7,1 oldu. Türkiye ekonomisi 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümüştü.



Kaynak : AA