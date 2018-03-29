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DNA testiyle öz annesini öğrenen gencin tepkisi

Annesini DNA testiyle öğrenen genç, öz annesini değil kendini büyüten kişiyi annesi olarak ilan etti.

Televizyon / 29 Mart 2018 Perşembe 16:01
DNA testiyle öz annesini öğrenen gencin tepkisi
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Star Tv'de Balçiçek İlter'in sunduğu programda ibretlik anlar yaşandı.

Yıllar önce terk edilen Abdullah isim genç annesini aramak için Balçiçek İlter'e başvurdu.

Araştırma sonucunda ceazevinde olan bir kişinin Abdullah'ın annesi olabileceği ortaya çıktı.

DNA İLE BELLİ OLDU

Kendisini büyüten kişiyle birlikte canlı yayına çıkan Abdullah, cezaevindeki kişinin annesi olup olmadığını DNA testiyle öğrendi.

Ceazevindeki Gülden isimli kadının annesi çıkmasının ardından stüdyoda gözyaşları sel olurken, Abdullah annesi olarak kendisini büyüten kişiyi ilan etti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Balçiçek İlterStar Tv


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