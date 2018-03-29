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Didem Arslan Yılmaz'ı isyan ettiren tartışma

Gecenin en hararetli tartışmaları Habertürk TV ekranlarında yaşandı.

Televizyon / 29 Mart 2018 Perşembe 01:00
Didem Arslan Yılmaz'ı isyan ettiren tartışma
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Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında hukukçu Salim Şen'in Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner ve hukukçu Mehmet Sarı ile yaşadığı tartışmalara gece damgasını vurdu.

KARŞINIZDA SANIK YOK

FETÖ'nün masaya yatırıldığı anlarda hukukçu Salim Şen, Ak Partili Metiner'le tartıştı. Sarı Metiner'e ‘Ben hesap soruyorum' demesi üzerine sinirlenen Metiner ‘Hesap soramazsınız. Karşınızda sanık yok siz de hakim değilsiniz.” şeklinde yanıt verdi.

 



ESKİ TÜRKİYE'Yİ GÖMDÜK

Metiner sözlerine şöyle devam etti;

‘367'yi, Cumhuriyet mitinglerini unutmadık. Dışlayan ötekileştiren siz hesap soran yine siz. Biz gömdük gömdük o eski Türkiye'yi gömdük.'

Programın ilerleyen dakikalarında bu kez de Metin Sarı ve Salim Şen hararetli bir tartışma içerisine girdi.

MODERATÖR SONUNDA İSYAN ETTİ

İki hukukçu arasındaki tartışma bir türlü bitmez bilmezken moderatör Didem Arslan Yılmaz ‘Ay Allahım ya' diye isyan etti.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Mehmet SarıCumhuriyetDidem ArslanModeratörAk Parti Milletvekili


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