Didem Arslan Yılmaz'ı isyan ettiren tartışma

Gecenin en hararetli tartışmaları Habertürk TV ekranlarında yaşandı.
Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında hukukçu Salim Şen'in Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner ve hukukçu Mehmet Sarı ile yaşadığı tartışmalara gece damgasını vurdu.
KARŞINIZDA SANIK YOK
FETÖ'nün masaya yatırıldığı anlarda hukukçu Salim Şen, Ak Partili Metiner'le tartıştı. Sarı Metiner'e ‘Ben hesap soruyorum' demesi üzerine sinirlenen Metiner ‘Hesap soramazsınız. Karşınızda sanık yok siz de hakim değilsiniz.” şeklinde yanıt verdi.