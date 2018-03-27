USD (Alış - Satış) : 3,99 - 4,00 EURO (Alış - Satış) : 4,95 - 4,96

Çiftlik Bank'ın tavukları ve yumurtaları satılıyor

Çiftlik Bank'ın savcılık tarafından el konulan Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Mavi Yumurta Üretim Tesisi'ndeki 21 bin tavuk ve 100 bin yumurta ihaleyle satılacak

Güncel / 27 Mart 2018 Salı 21:28
Çiftlik Bank'ın tavukları ve yumurtaları satılıyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki,Taraklı-Göynük Yolu'nun Yeniköy mevkiinde bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Üretim Tesisi'nde üretim devam ediyor. Soruşturma başlatıldığı gün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yediemine teslim edilen tesiste şu anda 6 kişi çalışıyor.

Yaklaşık 5 ay önce CEO Mehmet Aydın'ın kurdelesini keserek açtığı 37 dönüm üzerindeki 6 bin metrekarelik tesiste 21 bin tavukla üretim yapılıyor.

Tesisin içindeki canlı hayvan ve ürünler savcılık kararıyla Taraklı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü tarafından ihaleyle satılacak. Toplamda 21 bin tavuk ve satışa hazır olan 100 bin yumurtanın sahibi Taraklı Mal Müdürlüğü'nde 29 Mart Perşembe günü yapılacak ihalede en fazla teklif veren kişi olacak.

Geyve Adliyesi Adli Emanet Hesabı'na aktarılacak olan gelirin şirketten alacaklı olan mağdurlara verileceği belirtildi. Tesise kayyum atanıp atanmayacağı kararını ise şirketin merkezi olan İstanbul'da görülen mahkeme tarafından verilecek.

'Tosuncuğun' kedicik merakı... Yazışmalar ortaya çıktı 'Tosuncuğun' kedicik merakı... Yazışmalar ortaya çıktı Çiftlik Bank'ın tavukları ve yumurtaları satılıyor Çiftlik Bank'ın tavukları ve yumurtaları satılıyor Çiftlik Bank'ta flaş gelişme Çiftlik Bank'ta flaş gelişme Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme Çiftlik Bank'ın nasıl dolandırdığını uygulamalı gösterdi Çiftlik Bank'ın nasıl dolandırdığını uygulamalı gösterdi Hasip Kaplan'ın derdi Çiftlik Bank Hasip Kaplan'ın derdi Çiftlik Bank Çiftlik Bank'ta FETÖ İzleri Çiftlik Bank'ta FETÖ İzleri

Mehmet AydınMavi YumurtaHayvanCumhuriyet BaşsavcılığıYeniköy


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı