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Çiftlik Bank'ın nasıl dolandırdığını uygulamalı gösterdi

80 bin insanı 511 milyon lira dolandıran Çiftlik Bank'ta sistem nasıl işliyordu? Müge Anlı canlı yayında uygulamalı gösterdi...

Televizyon / 19 Mart 2018 Pazartesi 11:16
Çiftlik Bank'ın nasıl dolandırdığını uygulamalı gösterdi
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Milyonlarca lira toplayıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı. 

Atv'de 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına konuk kolan Çiftlik Bank mağdurları uygulamaya bir kaç ay araştırıp, her hangi bir sorun görmedikleri için girdiklerini söyledi.

Arkasında binlerce mağdur bırakan Çiftlik Bank'ın insanları nasıl bir yolla dolandırdığı canlı yayında uygulamalı gösterildi.

Müge Anlı dolandırıcılık sisteminin nasıl işlediğini canlı yayında uygulamalı anlattı... Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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