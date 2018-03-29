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Çiftçilerin mesaisi erken başladı

Ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayalı Bayburt’ta bu yıl kış aylarının yumuşak geçmesi ve baharın erken gelmesiyle çiftçinin mesaisi erken başladı.

Ekonomi / 29 Mart 2018 Perşembe 10:53
Çiftçilerin mesaisi erken başladı
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Uzun ve çetin geçen kış, bu yıl Bayburt'ta yüzünü göstermedi. Baharın da erken gelmesini fırsat bilen çiftçiler, tarlalarını yabani bitkilerden temizleyip traktörle sürerek yulaf, buğday, arpa ve yonca ekimine başladı.

Çiftçiler bir aydır yoğun mesai içerisinde.

Demirözülü çiftçilerden Burhan Aslanboğa, sezonun erken açıldığını belirterek kendisinin şu anda tarlasını sürmek için geç bile kaldığını söyledi.

Aslanboğa, “Bu yıl erken başladı.

Ben şu anda geç bile kaldım. Herkes tarlasını sürdü. Ekime başladı.

Havalar bu yıl sıcak gitti. Kar da olmadığı için sezonu açtık. Yulaf, Arpa, Buğday ekmeye başladık. Pancara henüz başlamadık.” dedi.

Bayburt Merkezse Bağlı Gümüşssu köyünde çiftçilik yapan Hilmi Deligöz ise, her yıl Nisan'ın 15'inden sonra tarlaları sürmeye başladığını ancak bu yıl havaların güzel olması nedeniyle mesailerinin erken başladığını belirtti.

Deligöz şunları anlattı:

“Tarlasını sürdürmek isteyenler geliyor. Her yıl Nisan'ın 15'inden sonra başlardık tarlaları sürmeye ancak bu yıl kar olmadı. Havalarda çok güzel o yüzden çiftçiler tarlasını sürdürmek istiyor. Toprak yumuşak bende gidip sürüyorum.” Kaynak : İHA

Yoğun Mesai


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