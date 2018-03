Cennet'in Gözyaşları 26. Yeni Bölüm 2. Fragmanı (1 Nisan 2018)

Atv'nin sevilen dizisi Cennet'in Gözyaşları 26. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



1 Nisan 2018 Pazar günü yayınlanacak olan Cennet'in Gözyaşları 26. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



İşte her hafta farklı bir antirikanın olduğu Cennet'in Gözyaşları 26. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Cennet'in Gözyaşları 26. Yeni Bölüm 2. Fragmanı

--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--



Selim yaşamla ölüm arasındaki ince çizgidedir…Arzu içinse hayat hem dışarıda hem de hane içinde yaşanılması zor bir hal almaya başlamıştır. Kaya'nın varlığı, yaptıkları, yapacağını bildiği kötülükleri ile nasıl baş edeceğini düşünürken, bir yandan da Özlem'in evlerine gelip yerleşmesi Arzu'yu boğuyordur. Ama Arzu kolay kolay pes etmeyecektir. Özellikle Melisa için daha güçlü duracaktır ama hiç ummadığı bir şey olur.



Cennet kaçırılır ve zor durumdadır. Arzu, Cennet'i kurtarmak için giderken 23 yıl boyunca içinde baskıladığı, inkar ettiği her şeyle yüzleşecektir. Hayatını mı yoksa hayatı pahasına Cennet'i mi kurtaracaktır? Bir saniye bile düşünmeden kararını verir Arzu.



Yaşadığı onca acıya ve olaylara rağmen belki ölüm en güzelolacaktır Selim için ama ya? Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için planları? Hepsi için belki de artık çok geçtir… Zaten Kaya da Selim'in ölmesi için fırsat yakalamıştır…