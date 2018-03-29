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Canlı yayına bağlanan kadının elti kabusu

Nur Viral'ın sunduğu programa katılan izleyicinin anlattıkları herkesi hayretler içinde bıraktı.

Televizyon / 29 Mart 2018 Perşembe 12:23
Canlı yayına bağlanan kadının elti kabusu
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Nur Viral'ın sunduğı Hayatta Her Şey Var programına bağlanan izleyicinin anlattıkları şaşırttı.

İsmini vermeden bağlanan izleyicinin eşi ve eltisi arasındaki samimiyeti ağlamaklı anlatması soğuk duş etkisi yarattı.

'KAFAYI YİYECEĞİM'

Eşiyle 2 yıllık evli olduğunu söyleyen kadın ' Evlendiğimizden beri kaynanamgilde yemek yiyoruz. Eşim küçük eltimle çok samimi. Beni aramıyor onu arıyor. Benimle şakalaşmıyor onunla şakalaşıyor. Kimseye anlatamıyorum kafayı yiyeceğim' diye konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Nur ViralHayatta Her Şey Var


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