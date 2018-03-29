Canlı yayına bağlanan kadının elti kabusu

Nur Viral'ın sunduğu programa katılan izleyicinin anlattıkları herkesi hayretler içinde bıraktı.
Nur Viral'ın sunduğı Hayatta Her Şey Var programına bağlanan izleyicinin anlattıkları şaşırttı.
İsmini vermeden bağlanan izleyicinin eşi ve eltisi arasındaki samimiyeti ağlamaklı anlatması soğuk duş etkisi yarattı.
'KAFAYI YİYECEĞİM'
Eşiyle 2 yıllık evli olduğunu söyleyen kadın ' Evlendiğimizden beri kaynanamgilde yemek yiyoruz. Eşim küçük eltimle çok samimi. Beni aramıyor onu arıyor. Benimle şakalaşmıyor onunla şakalaşıyor. Kimseye anlatamıyorum kafayı yiyeceğim' diye konuştu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel