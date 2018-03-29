USD (Alış - Satış) : 3,99 - 4,00 EURO (Alış - Satış) : 4,95 - 4,96

Büyüme rakamları açıklandı

TÜİK, Türkiye'nin büyüme rakamlarını açıklandı. Türkiye ekonomisi, 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü.

Ekonomi / 29 Mart 2018 Perşembe 09:58
Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının son çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye, 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü.

Ekonomistler 2017'de Türkiye ekonomisinin yüzde 7.3 büyümesini bekliyordu, 4. çeyrek büyüme beklentisi ise yüzde 7.1 düzeyindeydi.

Türkiye ekonomisi 2017 yılında birinci çeyrekte yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyümüştü.

Türkiye İstatistik KurumuTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı