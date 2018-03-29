Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının son çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye, 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü.



Ekonomistler 2017'de Türkiye ekonomisinin yüzde 7.3 büyümesini bekliyordu, 4. çeyrek büyüme beklentisi ise yüzde 7.1 düzeyindeydi.



Türkiye ekonomisi 2017 yılında birinci çeyrekte yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyümüştü.