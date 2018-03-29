Burhan Kuzu'dan İsrail'e sert tepki: Kafayı sıyırmış!

Filistinli bir aktivistin çektiği görüntü ile El Halil kentinde İsrail askerlerinin Dırgam Mesvede isimli Filistinli 3 yaşındaki çocuğu alıkoyduğu ortaya çıktı.



AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, İsrail'in bu hareketine sosyal medyada sert tepki gösterdi.



Kuzu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'İsrail kafayı sıyırmış! Üç yaşındaki çocuğu asker gözaltına almak için çok mücadele verdi. Neticede ağabey ve baba çocuğu zor kurtardı. Şu anda 18 yaş altı 300 çocuk İsrail hapishanelerinde. Korkaklık ve adilik ve de zalimlik' ifadelerini kullandı.











İsrail askerleri, 3 yaşındaki çocuğu alıkoydu Kaynak : Beyaz Gazete Özel