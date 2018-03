Bu hafta 11 film vizyona girecek

Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği; Tye Sheridan, Olivia Cooke, Hannah John-Kamen, Ben Mendelsohn, Mark Rylance, Simon Pegg, Lena Waithe, Win Morisaki ve Philip Zhao'nun oynadığı 'Ready Player One' izleyici ile buluşacak.



Ernest Cline'ın aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan bilim kurgu türündeki film, yakın gelecekte revaçta olan sanal gerçeklik evreni 'OASIS'teki büyük yarışmaya katılan bir gencin hikayesini odağına alıyor.



- 'Kickboxer: Misilleme'



Dimitri Logothetis'in yönettiği 'Kickboxer: Misilleme' adlı filmin oyuncu kadrosunda Jean-Claude Van Damme, Mike Tyson, Christopher Lambert, Alain Moussi ve Sara Malakul Lane gibi isimler rol aldı.



Yönetmen Dimitri Logothetis'in senaryosunu Jim McGrath ile kaleme aldığı film, özgürlüğüne kavuşabilmek için kazanması zor bir dövüşe çıkması gereken adamın mücadelesini ele alıyor.



- '12 Savaşçı'



Chris Hemsworth'un başrolünde yer aldığı '12 Savaşçı', 11 Eylül saldırılarının hemen ertesinde Afganistan'a gönderilen ilk Amerikan Özel Kuvvetler biriminin hikayesini odağına alıyor.



Chris Hemsworth'un yanı sıra Michael Shannon, Michael Pena, William Fichtner, Elsa Pataky ve Taylor Sheridan gibi isimlerin de rol aldığı filmin yönetmenliğini Nicolai Fuglsig yaptı.



- 'Thelma'



'Reprise', 'Oslo' ve '31. august' gibi yapımlarıyla tanınan Norveçli sinemacı Joachim Trier'in yönettiği 'Thelma', muhafazakar ailesinin yanından biyoloji okumak için ayrılan genç bir kızın, üniversitede tanıştığı birine aşık olduktan sonra yaşadıklarını, geçmişten parçalar eşliğinde anlatıyor.



Dram ve gizem karışımı filmin başrollerinde Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen, Ellen Dorrit Petersen ve Grethe Eltervag gibi isimler oynuyor.



- 'Ruhlar Evi'



Carl Medland'ın yönettiği, Petra Bryant, Judson Vaughan, Jasmyn Banks, Arron Blake, Carl Medland ve Ross William Wild'in oynadığı 'Ruhlar Evi', annesinin hayaletini görmeye başlayan genç bir kız ve arkadaşlarının düzenlediği ruh çağırma seansından sonra gelişen olayları konu ediniyor.



- 'Kelebekler'



Sundance Film Festivali'nin Dünya Sineması bölümünde Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan, Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği 'Kelebekler' izleyiciyle buluşacak.



Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola ve Ercan Kesal'ın rol aldığı film, babalarının kendilerini çağırmasıyla otuz yıl sonra köylerinde bir araya gelen üç kardeşin hikayesini ele alıyor.



- 'Bizim Köyün Şarkısı'



Tuğçe Soysop'un yönetmenliğini üstlendiği 'Bizim Köyün Şarkısı', babalarının doğduğu köye geri dönme kararıyla şehir yaşamından köy hayatına adapte olmaya çalışan ve okulda yeni arkadaşlar edinmeye çalışan iki çocuğun hikayesini anlatıyor.



Dram ve komedi karışımı filmde, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Dora Dalgıç, Tansel Öngel, Güneş Sayın, Sezai Aydın, Aslı Omağ ve Eda Döğer rol aldı.



- 'Arapsaçı'



Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Burak Satıbol ve Köksal Engür'ün oynadığı 'Arapsaçı' adlı filmi Ömer Faruk Yardımcı yaptı.



Komedi türündeki film, eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceketin, tesadüfi olaylar sonucunda kesiştirdiği farklı insanların hayatlarını anlatıyor.



- 'Zor Bir Karar'



Şükran Aktı, Kemal Seven, Feyyaz Duman ve Berivan Biral gibi isimlerin rol aldığı, Ender Özkahraman'ın yazıp yönettiği 'Zor Bir Karar', babası ve kardeşleriyle Hakkari'de yaşayan ve bir kilim atölyesinde çalışan Eylem'in hikayesini beyaz perdeye taşıyor.



- 'Kabus'



Tuncer Gürbüz'ün yönettiği yerli korku filmi 'Kabus', annesinin ölümünden sonra psikolojik olarak gelgitler yaşayan genç bir kızın hikayesini anlatıyor.



- 'Sagu & Pagu'



Engin Baştürk'ün yönettiği haftanın animasyon filmi 'Sagu & Pagu', su kaynakları, soyu tükenen hayvanlar ve kuraklık gibi olgulara dikkati çekmeyi amaçlıyor.



