USD (Alış - Satış) : 3,99 - 4,00 EURO (Alış - Satış) : 4,92 - 4,93

Sıcak Haber : Trump: Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz!..

Bir yemek getiren kurye rezaleti daha

Eskişehir'de yaşanan akıl almaz olayda, yemek siparişi veren bir genç siparişi getiren kurye tarafından dövüldü...

3. Sayfa / 29 Mart 2018 Perşembe 21:30
Bir yemek getiren kurye rezaleti daha
Video için tıklayın

Eskişehir'de yaşanan akıl almaz olayda, yemek siparişi veren bir genç siparişi getiren kurye tarafından dövüldü.

Star TV'nin yayınladığı görüntülerde, daha önce yemek siparişi getiren bir kuryenin davranışlarından rahatsız olan gencin siparişine, “tek gözlü kurye getirmesin” notunu düştüğü iddia ediliyor. Bunun üzerine gencin evine gelen kuryenin, kapıyı açan gence sinirlenerek vurmaya başladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca kuryenin gence vururken, "Oğlum bir dahakine kafana sıkarım" dediği de duyuluyor.

Geçen günlerde de eve pizza getiren bir kurye pizzaya tükürdüğü görüntüler gündeme oturmuştu.

Eskişehir


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı