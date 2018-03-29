Bayburt'ta Feci Kaza : 7 Ölü, 2 Yaralı

Bayburt’ta otomobil ile minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İran plakalı otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düştü.
Kazadan kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düştü.
AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Emniyet müdür Sezayi Er ve diğer ilgililer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. (BK- Kaynak : İHA