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Bayburt'ta Feci Kaza : 7 Ölü, 2 Yaralı

Bayburt’ta otomobil ile minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 29 Mart 2018 Perşembe 23:59
Bayburt'ta Feci Kaza : 7 Ölü, 2 Yaralı

Alınan bilgiye göre, İran plakalı otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düştü.

Kazadan kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düştü.

AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Emniyet müdür Sezayi Er ve diğer ilgililer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. (BK- Kaynak : İHA

İranSağlık Ekipleri


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