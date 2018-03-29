Başbakan Yıldırım'dan proje terör örgütü açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'e hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda konuştu.



Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım'a MGK bildirisinde geçen 'proje terör örgütü' ifadesi soruldu.



"Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor." diyen Başbakan, "Vatandaşın dikkatini çekmek adına böyle bir tabir MGK bildirisinde yer aldı. Parayı kim verirse ona hizmet eden bugün bu kılıkta yarın başka kılıkta iş gören örgütler." ifadesini kullandı.

