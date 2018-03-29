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Ayşenur Arslan Boğaziçi'ndeki teröristlere sahip çıktı

Boğaziçi Üniversitesi ' nde Mehmetçiği Türk bayrakları ile kutlayan öğrencilere saldıran YPG/PKK taraftarlarına gazeteci Ayşenur Arslan'dan da destek geldi.

Güncel / 29 Mart 2018 Perşembe 02:15
Ayşenur Arslan Boğaziçi'ndeki teröristlere sahip çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği YPG taraftarı öğrencilere HDP ve CHP'lilerin ardından gazeteci Ayşenur Arslan da tam destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan skandal olaya değindi. Afrin şehitleri için lokum dağıtan öğrencilere engel olmaya çalışan öğrencilere dikkat çeken Erdoğan, 'Bunlar terörist gençler. Bunların eşgallerini belirlemek suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma imkanı vermeyeceğiz. Üniversite terörist yetiştirmez' dedi.

AYŞENUR ARSLAN PKK/PYG TARAFTARLARININ ARKASINDA

Halk Tv'de sunduğu Maniki Dünya programında, Afrin şehitleri için lokum dağıtan öğrencilere , PKK/YPG taraftarlarının saldırısını sıradan bir protesto olarak değerlendiren Arslan “ Savaşa hayır demek de suç oldu ya memlekette. Olacak şey değil.” dedi.

TERÖR YANDAŞLARI ‘KÜÇÜK ÇOCUKMUŞ'

Erdoğan'ın sözlerinden sonra terör yandaşlarının gözaltına alındığını söyleyen Arslan “Bakar mısınız küçücük çocuk bunlar ya… Erdoğan açıkça hedef gösteriyor. Olur mu Allah aşkına? Nefret söylemi bu. Asıl orada ellerinde palalarla saldıranlar terör yaratıyorlar.” diye konuştu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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