Alara'dan acı haber geldi

ÖZEL bir üniversitede Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Başak Alara K. (20), geçen hafta arkadaşları ve hocalarıyla gittiği Ankara’daki okul gezisinde öğretim üyesi Dr. Atilla G.’nin odasında bir tişörtle duşakabine asılı şekilde bulundu.



Tedavi altına alınan ve yaşam mücadelesini kaybeden Alara’nın evli olan öğretim üyesiyle ilişkisi olduğu ve G.’nin kendisinden ayrılmak istemesiyle intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Yakın çevresi ise Alara’nın intihar girişiminde bulunmayacağını, olayın şüpheli olduğunu düşünüyor.