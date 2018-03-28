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Yusuf Kavaklı'dan Ayşenur Arslan'a tepki

Ayşenur Arslan’ın “Cuma günü” hakkında yaptığı skandal açıklamalara emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı'dan çok sert tepki geldi. Ayşenur Arslan’ın asıl hedefinin İslam dini olduğunu savunan Kavaklı, “Eşeğine gücü yetmeyen palasını döver" dedi.

Televizyon / 28 Mart 2018 Çarşamba 14:46
Yusuf Kavaklı'dan Ayşenur Arslan'a tepki
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Gazeteci Ayşenur Arslan'ın “Cuma günü” hakkında yaptığı skandal açıklamalar Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında masaya yatırıldı. Programa telefon bağlantısıyla katılan emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, Arslan'a adeta İslam dersi verdi.

“İslam'ın şartı beştir, altıncısı haddini bilmektir” sözünü hatırlatan Kavaklı, “Bu Ayşenur Hanım, haddini bilmeyerek kendisi gibi inanmayan insanların inançlarına töhmette bulunuyor.” dedi.

Kur'an-ı Kerim'deki 62. sureyi hatırlatan Kavaklı, “Cuma günü Allah katında bir süre ile güzelleştirilmiş. Dolayısıyla Peygamberimiz de -Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür- buyuruyor. Dolayısıyla Cuma mukaddestir. Cuma mübarek bir gündür. Cuma müminlerin bayramıdır. Bu hanımefendi Müslümanlar'ın sinir uçlarını kaşımaktan vazgeçmeli. Birliğe ve beraberliğe son derece ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bir de bu konuda bir tartışma başlatırsak yapamayız bu işleri” şeklinde konuştu.

Ayşenur Arslan'ın asıl hedefinin İslam dini olduğunu savunan Kavaklı, “Eşeğine gücü yetmeyen palasını döver derler. Bunlar doğrudan dine sövecekler de dine sövemedikleri için dinin mukaddes kabul ettiği günleri gündeme getirmek suretiyle bir algı yapmak istiyorlar.” ifadesini kullandı.

Öte yandan Ayşenur Arslan'a cevap hakkı verdiklerini söyleyen Ömür Varol, Arslan'ın programa bağlanmak istemediğini söyledi. 

 


AYŞENUR ARSLAN NE DEMİŞTİ?

Alman ajansı Deutsche Welle (DW)'de Nevşin Mengü'nün konuğu olan Ayşenur Arslan, 'Cuma günü' hakkında skandal ifadeler kullandı.

Arslan, bir televizyon kanalındaki programın kapanışında 'Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun' ifadelerinden rahatsız olduğunu söyledi.

Arslan açıklamasına şöyle devam etti:

'Hayırlı Cumalar diye başlıyorlar mesela Cuma günleri programa... Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek... Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden Cumaları topluca beraber olunurmuş, tatil niyetine... Bu kadar şuur kaybına uğradık artık...'
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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