USD (Alış - Satış) : 3,98 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,94 - 4,95

Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım konuşuyor!..

Yıldırım'da ücretsiz internet

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların ücretsiz internet hizmetinden faydalanmasına imkan tanıyor.

Yaşam / 28 Mart 2018 Çarşamba 12:28
Yıldırım'da ücretsiz internet

Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin şehrin tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra muhtelif bölgelerde oluşturulan YILDIRIM NET ağı ile ücretsiz internet hizmetine sahip olması için yürüttüğü çalışmalarla vatandaşları teknolojinin nimetlerinden faydalandırıyor. Emirsultan Meydanı, Yeşil Meydanı, Cazibe Merkezi 1-2, Cumalıkızık, Mimarsinan Parkı ve Mustafa Kemal İlhan Parkı'nda oluşturulan 7 farklı erişim noktasında ücretsiz olarak sağlanan internet hizmetindenbugüne kadar 62 bin 287kullanıcı faydalandı.

Gelişen teknolojiye ayak uyduran uygulamalarıyla Yıldırım Belediyesi'nin ilçe sakinlerinin yanında olmaya devam ettiğini belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Hayatımızın vazgeçilmez parçası haline gelen internetten vatandaşlarımızın ve turistlerin faydalanması amacıyla bu hizmeti sunduk. 7 farklı konumda kullanıma sunduğumuz ücretsiz internet hizmetimizle bilgiye ulaşma konusunda vatandaşlarımızı mahrum bırakmıyoruz. Birçok resmi işlem, müracaat, sonuç öğrenme ve bilgilendirme gibi işlemler internet üzerinden yapılırken, YILDIRIM NET ağı ile ilçe sakinleri anlık güncel gelişmelere de saniyeler içinde ulaşabiliyor. Bu hizmetlerimizi sürdürerek ilçemizin kalkınmasını, Yıldırımlıların hayatlarını kolaylaştıracak projelerle sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

İsmail HakkıMimarsinanÜcretsiz İnternetYıldırım BelediyesiKemal İlhan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı