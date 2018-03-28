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Umumi tuvalette çocuklu kadına cinsel taciz şoku!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

3. Sayfa / 28 Mart 2018 Çarşamba 10:51
Umumi tuvalette çocuklu kadına cinsel taciz şoku!
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Edinilen bilgiye göre, pusetteki küçük çocuğuyla birlikte ilçe merkezinde bir umumi tuvalete giren kadın hemen arkasından kadınlar tuvaletine giren bir adamın kendisine cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kadının çocuğuyla birlikte tuvalete girmesinin ardından zanlının takip ettiği ve daha sonra önce zanlının ardından da kadının çocuğuyla birlikte dışarı çıktığı görülüyor.

Tuvaletten çıkan şüpheli hızlı adımlarla tuvaletin yanındaki merdivenlerden çıkıp gözden kaybolurken, dışarı çıkan kadın bir süre çevrede adamı arıyor.

Öte yandan Kumköy Mahallesi'nde turizm yolu üzerinde turizm çalışanı bir kadının da şikayeti üzerine harekete geçen jandarma iki taciz olayının şüphelisinin aynı kişi olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli S.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorusunun ardından adliyeye çıkartılan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.









 
Kaynak : İHA

Cinsel TacizGüvenlik Kamerası


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