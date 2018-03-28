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Trump'tan Kim Jong Un'un Pekin ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Dört gözle bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kim Jong-un ile görüşmesiyle ilgili kendisine bilgi verdiğini söyledi

Dünya / 28 Mart 2018 Çarşamba 13:48
Trump'tan Kim Jong Un'un Pekin ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Dört gözle bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmesine ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Dün gece Şi Cinping'den bir mesaj aldığını söyleyen Trump, Başkan Şi'nin görüşme için 'çok iyi gitti' ifadelerini kullandığını söyledi.

'Kim Jong-un benimle olan görüşmesini dört gözle bekliyor' diyen Trump, görüşmeye kadar yaptırımlara devam edeceklerini ve Kuzey Kore üzerindeki baskıya devam edeceklerini söyledi.

PekinTwitterDevlet BaşkanıKuzey KoreDonald Trump


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