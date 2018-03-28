Trump'tan Kim Jong Un'un Pekin ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Dört gözle bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşmesine ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.



Dün gece Şi Cinping'den bir mesaj aldığını söyleyen Trump, Başkan Şi'nin görüşme için 'çok iyi gitti' ifadelerini kullandığını söyledi.



'Kim Jong-un benimle olan görüşmesini dört gözle bekliyor' diyen Trump, görüşmeye kadar yaptırımlara devam edeceklerini ve Kuzey Kore üzerindeki baskıya devam edeceklerini söyledi.