TEMA Vakfı öğrencileri bilgilendirdi

Öğrencilere TEMA Vakfı hakkında bilgiler verilirken, eğitim çalışmaları kapsamında erozyon ile mücadele, küresel ısınma ve su tasarrufu hakkında bilgilendirme yapıldı.



TEMA Vakfı Temsicisi Mustafa Satılmış, öğrencilere yaptığı konuşmada, ''Son yüzyılda artan nüfus, düzensiz kentleşme ve sanayileşme gibi faktörler nedeniyle doğal varlıklarımız ciddi şekilde tahribata uğruyor. Örneğin, ormanlarımız gezegenimize sunduğu yararlı hizmetlere rağmen (toprağı tutma, yağış rejimini düzenleme, karbondioksiti depolama vb.) hızla tahrip ediliyor. TEMA Vakfı, bu tahribatın ve baskının azaltılmasında en önemli ve etkili yöntemlerden birinin çevre ve doğa eğitimleri yardımıyla doğaya temas eden ve içselleştiren nesiller yetiştirmek olduğuna inanıyor. Oysa, geleceğimizin güvencesi olan çocuklar hızla artan kentleşme nedeniyle daha az doğaya çıkıyor ve doğa ile ilişkileri giderek azalıyor. TEMA Vakfı, çocukların doğada yaparak yaşayarak öğrenmelerine destek olarak doğa ile giderek azalan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor'' dedi.



Aslanapa Ortaokulu Müdürü Yasin Atmaca, TEMA Vakfı Temsicisi Mustafa Satılmış ve arkadaşlarına verdikleri yararlı bilgiler için teşekkür etti.(YD-EFE) Kaynak : İHA