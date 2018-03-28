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Şamil Tayyar Erdoğan'dan gizlenen o videoyu paylaştı

Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gizlendiğini öne sürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Güncel / 28 Mart 2018 Çarşamba 23:35
Şamil Tayyar Erdoğan'dan gizlenen o videoyu paylaştı
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, FETÖ davalarıyla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulunmuş ve FETÖ Borsası kurulduğunu öne sürmüştü.

Gündem yaratan iddianın ardından Şamil Tayyar ilk kez açıklamalarda bulundu. Tayyar “Cumhurbaşkanı izledi çıldırdı” dediği görüntüleri Twitter'dan paylaştı.

‘ERDOĞAN'DAN GİZLENDİ' DEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

“Konuşan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar… Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza 'Almancı' diyen, 'cemaat' dediği FETÖ'yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz'dan sonra Gaziantep Üniversitesine rektör yardımcısı olarak atandı. Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur” ifadelerini kullanıp görüntüleri paylaşan Şamil Tayyar, sözlerinin devamında, “Bu videoyu daha önce TV ve twitterden yayınladım, ne varki cumhurbaşkanımızdan gizlendi. İzlediğinde bu edepsizliğe kızdı. CHP istismara kalkınca yeniden hatırlattım. CHP samimi ise önce FETÖ yüzüğünü atsın, işe FETÖ borsasından rahatsız olan Gaziantep İl Başkanından başlasın” dedi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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