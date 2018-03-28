USD (Alış - Satış) : 3,98 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,94 - 4,95

Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım konuşuyor!..

Orhan Kemal Edebiyat Festivali başlıyor

Adana’da Çukurova Belediyesince bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Orhan Kemal Edebiyat Festivali 30 Mart Cuma günü başlıyor.

Kültür-Sanat / 28 Mart 2018 Çarşamba 09:33
Orhan Kemal Edebiyat Festivali başlıyor

Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Türk şiirinin usta ismi Ataol Behramoğlu'nun onur konuğu olarak katılacağı bir dizi etkinlikle 30 Mart Cuma günü saat 11.00'de çocuk korosunun mini konseriyle başlayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Adana, İçel, Tarsus, Silifke, İskenderun ve Antakya'dan şair ve yazarların katılacağı festival, başrolünü Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in oynadığı, Ayça Öztorun'un senaryosunu yazdığı, Fatih Koca'nın yönettiği 'Görüş Günü' adlı 26 dakikalık kısa film gösterimi ile devam edecek; usta şair Ataol Behramoğlu'nun şiirli sohbeti ile sürecek.

İmza, şiir, söyleşi, sergi, konser

Tüm yazarların kitaplarını imzalayacağı 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali'nde ilk gün Ataol Behramoğlu, A.Telli, Prof. Dr. Haluk Gökalp'in şiir sergileri, Sevdamız Türkçe söyleşisi, O.Kemal Filmleri, İki Kelam Bir Şiir etkinliği; 31 Mart'ta yine saat 11.00'den itibaren ‘Sosyal Medya Yararlıdır-Zararlıdır' konulu münazara, İyi ki Farklıyız; Böyle Daha Güzeliz adlı tartışma, Edebiyatçı Gazeteci konferansı yapılacak. Görüş Günü' filminin 18.30'daki ikinci kez gösterimi ile sürecek olan festival saat 19.30'daki Mazlum Çimen konseri ile sona erecek.

Bereketli toprakların yazarları

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali'ne yazarlar Ali Ozanemre, Ayça Öztorun, Cemile Cereb, Coşkun Karabulut, Demet Duyuler Doğan, Duran Aydın, Gıyasi Aydemir, Hakan Karaduman, Halil Genç, İsmail Arslan, Mazlum Vesek, Mehmet Taşar, Müslüm Kabadayı, Nazmi Bayrı, Özcan Karabulut, Selda Kaya, Serpil Ciritci, Su Yılmaz, Uğur Pişmanlık ve Yasemin Tümkaya'nın katılacağını, her etkinlik öncesi ‘şiir arası' ile Adanalı şair ve oyuncu Taner Cindoruk'un şiir okuyarak festivali renklendireceğini ifade etti.

Kaynak : İHA

Hakan KaradumanAtaol BehramoğluBelediye Başkanıİsmail ArslanFilm Gösterimi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı