Orhan Kemal Edebiyat Festivali başlıyor

Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Türk şiirinin usta ismi Ataol Behramoğlu'nun onur konuğu olarak katılacağı bir dizi etkinlikle 30 Mart Cuma günü saat 11.00'de çocuk korosunun mini konseriyle başlayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Adana, İçel, Tarsus, Silifke, İskenderun ve Antakya'dan şair ve yazarların katılacağı festival, başrolünü Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in oynadığı, Ayça Öztorun'un senaryosunu yazdığı, Fatih Koca'nın yönettiği 'Görüş Günü' adlı 26 dakikalık kısa film gösterimi ile devam edecek; usta şair Ataol Behramoğlu'nun şiirli sohbeti ile sürecek.



İmza, şiir, söyleşi, sergi, konser



Tüm yazarların kitaplarını imzalayacağı 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali'nde ilk gün Ataol Behramoğlu, A.Telli, Prof. Dr. Haluk Gökalp'in şiir sergileri, Sevdamız Türkçe söyleşisi, O.Kemal Filmleri, İki Kelam Bir Şiir etkinliği; 31 Mart'ta yine saat 11.00'den itibaren ‘Sosyal Medya Yararlıdır-Zararlıdır' konulu münazara, İyi ki Farklıyız; Böyle Daha Güzeliz adlı tartışma, Edebiyatçı Gazeteci konferansı yapılacak. Görüş Günü' filminin 18.30'daki ikinci kez gösterimi ile sürecek olan festival saat 19.30'daki Mazlum Çimen konseri ile sona erecek.



Bereketli toprakların yazarları



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali'ne yazarlar Ali Ozanemre, Ayça Öztorun, Cemile Cereb, Coşkun Karabulut, Demet Duyuler Doğan, Duran Aydın, Gıyasi Aydemir, Hakan Karaduman, Halil Genç, İsmail Arslan, Mazlum Vesek, Mehmet Taşar, Müslüm Kabadayı, Nazmi Bayrı, Özcan Karabulut, Selda Kaya, Serpil Ciritci, Su Yılmaz, Uğur Pişmanlık ve Yasemin Tümkaya'nın katılacağını, her etkinlik öncesi ‘şiir arası' ile Adanalı şair ve oyuncu Taner Cindoruk'un şiir okuyarak festivali renklendireceğini ifade etti.



Kaynak : İHA