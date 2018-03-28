Melih Gökçek'ten Ayşenur Arslan'a cevap...

Alman ajansı Deutsche Welle (DW)'de Nevşin Mengü ile programa katılan Ayşenur Arslan skandal bir açıklamaya imza atarak Cuma gününün kutsal olmadığını söylemişti.



Ayşenur Arslan'ın bu saygısızca çıkışına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek duyarsız kalmadı.



Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Melih Gökçek 'Ayşenur Arslan bence sen bu konuşmayı yapmadan önce yediğin yemeğe acılı ketçap döküp, acılı şalgamla içmiş ezerine kokoreç yemişsin' diyerek tepkisini dile getirdi.

AYŞENUR ARSLAN...

BENCE SEN

BU KONUŞMAYI

YAPMADAN ÖNCE

YEDİĞİN YEMEĞE

ACILI KEÇÇAP DÖKÜP, ŞALGAMLA İÇMİŞ,

ÜZERİNE KOKOREÇ YEMİŞSİN...



YANILIYOR MUYUM

TWİT ALEMİ? pic.twitter.com/OX087QZhfP — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 28 Mart 2018