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Melih Gökçek'ten Ayşenur Arslan'a cevap...

Müslüman bir toplumda yaşadığını unutup "Cuma günü kutsal değildir" diyerek tepkileri üzerine çeken Ayşenur Arslan'a Melih Gökçek'ten cevap geldi...

Siyaset / 28 Mart 2018 Çarşamba 09:18
Melih Gökçek'ten Ayşenur Arslan'a cevap...

Alman ajansı Deutsche Welle (DW)'de Nevşin Mengü ile programa katılan Ayşenur Arslan skandal bir açıklamaya imza atarak Cuma gününün kutsal olmadığını söylemişti.

Ayşenur Arslan'ın bu saygısızca çıkışına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek duyarsız kalmadı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Melih Gökçek 'Ayşenur Arslan bence sen bu konuşmayı yapmadan önce yediğin yemeğe acılı ketçap döküp, acılı şalgamla içmiş ezerine kokoreç yemişsin' diyerek tepkisini dile getirdi. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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