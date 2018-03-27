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Mecliste down sendromlu gençlerden dans gösterisi

Down Sendromu Derneği 'Dans+1' ekibi, TBMM'de salsa dansı gösterisi yaptı Gösteriyi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Demircan, Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile bazı milletvekilleri izledi.

Siyaset / 27 Mart 2018 Salı 20:19
Mecliste down sendromlu gençlerden dans gösterisi
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Down Sendromu Derneği 'Dans+1' ekibi, down sendromlu bireyler ve ailelerinin sorunlarının belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulan Mecliste milletvekillerine dans gösterisi sundu.

TBMM Genel Kurulunda araştırma komisyonunun kurulmasının kabul edilmesinin ardından, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, birleşime yarım saat ara vererek, milletvekilleri ve bakanları, gösteriyi izlemek üzere Mermerli Salon'a davet etti.

Tüzün, gösteri öncesinde, 4 siyasi partinin ortak önergesiyle down sendromu, otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve özgül öğrenme güçlüğü alanlarında çalışma yapmak üzere Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verildiğini söyledi.

Kararı destekleyen tüm siyasi partilere ve milletvekillerine hassasiyetleri için teşekkür eden Tüzün, 'Sorunlarına çözüm için heyecanla bekleyen binlerce bireyin ve ailenin beklentilerinin bir an evvel karşılanması için komisyonun hemen çalışmalarına başlaması ve hızlı bir şekilde tamamlaması yönünde dilek ve temennilerimi belirtirim. Bireylerimizin ve ailelerin çok sayıda sorunları var. Bu sorunlara hep birlikte çözüm üretmek de bizlerin görevi.' dedi.

Down sendromlu bireylerin her alanda olduğu gibi sanatta ve dansta da çok yetenekli olduklarını dile getiren Tüzün, onların başarılarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

Daha sonra Down Sendromu Derneği 'Dans+1' ekibi, dans gösterisini sundu.

Gösteriyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bazı milletvekilleri izledi Kaynak : AA

Gençlik ve Spor BakanıKemal KılıçdaroğluAraştırma KomisyonuOrman ve Su İşleri BakanıSağlık Bakanı


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