Lüksemburg Moskova Büyükelçisini istişareye çağırdı

Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı, Salisbury saldırısı bağlamında Moskova büyükelçisinin istişareler için geri çağrıldığını duyurdu.



Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan bakanlık, Lüksemburg hükümetinin ortak güvenlik sınamalarına karşı İngiltere'yle dayanışma içinde olduğunu, bu çerçevede Rusya'nın büyük ihtimalle saldırıdan sorumlu olduğunu kabul ettiğini açıkladı.



Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Jean Asselborn'un istişareler için Lüksemburg'un Moskova'daki büyükelçisini geri çağırdığı duyuruldu.



Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinin arkasında Rusya olduğuna kesin gözüyle bakan bazı NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Rus diplomatları sınır dışı ederek Moskova yönetimine tepki göstermeye devam ediyor.



Bu konuda çekinceli davranan Lüksemburg, ülkedeki Rus diplomatların sınır dışı edilmesi durumunda mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Rusya'nın da cevap vereceğini, bu durumda Rusya'daki Lüksemburg büyükelçiliğinin kapanacağını ve diyalog yolunun zarar göreceğini savunuyor.



İlk etapta diğer ülkelerle birlikte tepki vermeyen Belçika da 'AB ve NATO kurumlarına ev sahipliği' yaptığı için tarafsız bir tutum sergilemesi gerektiğini savunmuştu. Ancak Belçika hükümeti, İngiltere'yle dayanışma içinde olduğunu göstermek için dün bir Rus diplomatı sınır dışı etti.



İrlanda da dün tepki veren ülkeler arasında yer alarak bir Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı. Aynı şekilde Batı yanlısı tutumuyla tanınan Moldova hükümeti de 3 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.



Böylelikle AB üyeleri arasında tepki vermeyen ülkeler Avusturya, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Malta, Portekiz, Slovakya ve Slovenya kaldı.



Ayrıca dün NATO da bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettiğini, beklemede olan 3 akreditasyonu da reddedeceğini açıkladı.



Kaynak : AA