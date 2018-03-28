Kılıçdaroğlunesaçmaladı

Habertürk yazarlarından Sevilay Yılman, '#Kılıçdaroğlunesöyledi değil...' başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.



Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşurken CHP'li milletvekillerinin #Kılıçdaroğlunesöyledi hashtagiyle tweetler attığını hatırlatan Yılman, 'Bu uğraşlarına saygı duyuyorum ancak bu uğraşı verenlere naçizane bir tavsiyem olacak. Bence bundan böyle salı günleri #Kılıçdaroğlunesöyledi yerine #Kılıçdaroğlunesöylememeli şeklinde bir hahstag açmaları daha uygun olur.' ifadesini kullandı.



CHP liderinin dün yaptığı konuşma için 'tarihinin en berbat konuşması' yorumunda bulunan Yılman, 'Elbette muhalefet yapacak, elbette bunu yaparken etkili olmaya çalışacak, ama bunu yaparken dikkatli olacak. Ben olsam mesela iktidarın başarısı, zaferi ayan beyan ortada olan bir konu üzerinden değil, mümkün olduğu kadar zayıf noktaları, başarısızlıkları üzerinde yoğunlaşırım ve oralardan muhalefet yaparım.' diye ekledi.



Yılman, köşesini şöyle noktaladı: Ha der tabii de ama sonra iş, “ne söyledi”den çıkar, “ne saçmaladı”ya kadar gider!



CHP'lilerin 'Kılıçdaroğlu ne söyledi?' seferberliği

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Kaynak : Beyaz Gazete Özel