Kılıçdaroğlu'nun akli denge sorunu mu var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada 'FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır' diyerek skandal bir açıklamada bulunmuştu.



Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'dan cevap geldi.



'Bu tür mesnetsiz sallamalar Kemal Bey'in mesleği haline geldi' diyen Burhan Kuzu 'Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızı FETÖ'nün başı olarak göstermesi, ”akli denge” sorununu gündeme getirdi' dedi.



İşte Burhan Kuzu'nun o açıklamaları;



Kemal Bey dünkü grup toplantısında “Fetö ün ele başı Sarayda oturan kişidir;versin mahkemeye isbat ederim”demiş.Bu tür mesnetsiz sallamalar Kemal Beyin mesleği haline geldi.Bu yöntemle tek hedefi”tuttuğu kadar tutturmak”.Bir ara daAk Parti milletvekilerinin 150'si Fetöcü demişti — Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 27 Mart 2018