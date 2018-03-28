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Kılıçdaroğlu'nun akli denge sorunu mu var?

Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'FETÖ'nün siyasi ayağı' suçlamasında bulunan Kılıçdaroğlu'na cevap verdi...

Siyaset / 28 Mart 2018 Çarşamba 10:00
Kılıçdaroğlu'nun akli denge sorunu mu var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada 'FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır' diyerek skandal bir açıklamada bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'dan cevap geldi.

'Bu tür mesnetsiz sallamalar Kemal Bey'in mesleği haline geldi' diyen Burhan Kuzu 'Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızı FETÖ'nün başı olarak göstermesi, ”akli denge” sorununu gündeme getirdi' dedi.

İşte Burhan Kuzu'nun o açıklamaları;

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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