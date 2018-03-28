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Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ittifak görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Siyaset / 28 Mart 2018 Çarşamba 14:19
Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, aralarında Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sarıkaya, o görüşmeyi bugünkü köşe yazısına taşıyarak Kılıçdaroğlu'nun partisinin ittifak görüşmeleri yaptığını açıkladığını aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun detaya girmediğini yazan Sarıkaya, CHP lideri için 'yerel seçimde ittifakın kesinlikle söz konusu olmayacağını da kayda geçirdi.' ifadesini kullandı.

Köşe yazısının tamamı için tıklayınız. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Kemal KılıçdaroğluMuharrem SarıkayaChp


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