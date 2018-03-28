Kılıçdaroğlu: Erdoğan Cumhurbaşkanım değil

KRT TV Haber Müdür Çağlar Cilara'nın konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu sunucu Çağlar Cilara'nın sorularında Recep Tayyip Erdoğan'ı ‘Sayın Cumhurbaşkanı' olarak takdim etmesi üzerine şu ifadeleri kullandı;



‘Siz televizyonun yayın politikası gereği ‘sayın Cumhurbaşkanı' olarak ifade ediyorsunuz Erdoğan Cumhurbaşkanı değil, cumhurun başkanı değil. Bir siyasi partinin genel başkanıdır. Dolayısıyla benim Cumhurbaşkanım değil çünkü tarafsız değil Cumhurbaşkanı da değil.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce teröristlerin konvoyuna saldırı düzenlediği CHP lideri Kılıçdaroğlu ile telefonda görüşmüş ve Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini sunmuştu.



KORKUDAN TİR TİR TİTRERKEN ‘SAYIN CUMHURBAŞKANIM' DİYORDU



Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme kameralara yansımış ve CHP lideri Erdoğan'a ‘Sayın Cumhurbaşkanım' diye hitap etmişti.







