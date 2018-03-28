USD (Alış - Satış) : 3,99 - 4,00 EURO (Alış - Satış) : 4,95 - 4,96

Kılıçdaroğlu: Erdoğan Cumhurbaşkanım değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Erdoğan Cumhurbaşkanı değil, cumhurun başkanı değil.' dedi.

Güncel / 28 Mart 2018 Çarşamba 23:16
Kılıçdaroğlu: Erdoğan Cumhurbaşkanım değil
Video için tıklayın

KRT TV Haber Müdür Çağlar Cilara'nın konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu sunucu Çağlar Cilara'nın sorularında Recep Tayyip Erdoğan'ı ‘Sayın Cumhurbaşkanı' olarak takdim etmesi üzerine şu ifadeleri kullandı;

‘Siz televizyonun yayın politikası gereği  ‘sayın Cumhurbaşkanı' olarak ifade ediyorsunuz Erdoğan Cumhurbaşkanı değil, cumhurun başkanı değil. Bir siyasi partinin genel başkanıdır. Dolayısıyla benim Cumhurbaşkanım değil çünkü tarafsız değil Cumhurbaşkanı da değil.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce teröristlerin konvoyuna saldırı düzenlediği CHP lideri Kılıçdaroğlu ile telefonda görüşmüş ve Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini sunmuştu.

KORKUDAN TİR TİR TİTRERKEN ‘SAYIN CUMHURBAŞKANIM' DİYORDU

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme kameralara yansımış ve CHP lideri Erdoğan'a ‘Sayın Cumhurbaşkanım' diye hitap etmişti. 




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Geçmiş OlsunCumhurbaşkanıKemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk PartisiSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı