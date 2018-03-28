Kerkük'ten göç etti, sosyal medyada hayatı değişti

Arabasında söylediği İbrahim Tatlıses'in 'Yıkılmışım Ben' parçasını videoya çekip arkadaşına gönderen ve arkadaşının bu videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine Kerkük'lü Ses Sanatçısı Hüseyin Türkmen'in hayatı değişti. Türkmen'in videonun sosyal medyada binlerce beğeni ve tıklama alması müzik yapımcılarını dikkatini çekti. Videonun TRT Müzik Yapım Yönetmeni Mürşit Arslan ile tanışmasına vesile olduğunu aktaran Türkmen, hayatı ve müzik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Türkmen ayrıca İsveç üzerinden Eurovision'a katılmak istediğini söyledi.



Kerkük'ten 25 sene önce göç ettiğini belirten Hüseyin Türkmen, ''O zaman Irak'ta savaş vardı. Biz de günlerce ve haftalarca yürüyerek Kerkük'ten ayrıldık, göç ettik. Önce İran tarafına gittim. Oradan da Türkiye'ye geldim. 6 sene Türkiye'de kaldım. Bir çok zor işte çalışarak ayakta kalmaya çalıştım. Daha sonra İsveç'e göç ettim. 16 yıldır İsveç'te yaşıyorum. Gerçek gurbetçilik ve zorluk İsveç'te başladı.







Çünkü Türkiye'de o kadar yabancılık hissetmemiştim. Türkiye ezanıyla, diliyle, her şeyiyle kendi ülkemiz gibi” dedi.



Çektiği videonun sosyal medyada nasıl yayıldığı konusunda açıklama yapan Türkmen, ''Arabada, İbrahim Tatlıses'in 'Yıkılmışın Ben' parçasına çektiğim videoyu arkadaşımla paylaştım. Ona WhatsApp üzerinden göndermiştim. O da internette paylaşmış. Daha sonra bir baktım insanlar beni sosyal medya üzerinden takibe başladı.



Şarkılarım tıklanmaya ve dinlenmeye başladı.



Daha sonra benden şarkı istediler. Tabii önce bir garip oldum. Arkadaşıma neden böyle yaptın, neden paylaştın diye sitem ettim. Açıkçası benim böyle bir amacım yoktu. Bu duruma vesile olacağını bilmiyordum. Tamamen tesadüf oldu'' şeklinde konuştu. Çünkü Türkiye'de o kadar yabancılık hissetmemiştim.ezanıyla, diliyle, her şeyiyle kendi ülkemiz gibi” dedi.Çektiği videonun sosyal medyada nasıl yayıldığı konusunda açıklama yapan Türkmen, ''Arabada, İbrahim Tatlıses'in 'Yıkılmışın Ben' parçasına çektiğim videoyu arkadaşımla paylaştım. Ona WhatsApp üzerinden göndermiştim. O da internette paylaşmış. Daha sonra bir baktım insanlar beniüzerinden takibe başladı.Şarkılarım tıklanmaya ve dinlenmeye başladı.Daha sonra benden şarkı istediler. Tabii önce bir garip oldum. Arkadaşıma neden böyle yaptın, neden paylaştın diye sitem ettim. Açıkçası benim böyle bir amacım yoktu. Bu duruma vesile olacağını bilmiyordum. Tamamen tesadüf oldu'' şeklinde konuştu.