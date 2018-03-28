Okuma alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmasını sağlamak ve kütüphane kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yıllardır örnek projelerini sürdüren Zeytinburnu Belediyesi, ilçede bulunan Merkezefendi Şehir Kütüphanesi ve Seyyidnizam Kütüphanesi'nde kitap okuyan ya da ders çalışan herkese çay, çorba ve kahve ikramında bulunuyor. Günün her saati sıcak ve soğuk meşrubat ikramının yapıldığı kütüphanelerde öğle ve akşam saatlerinde ise çorba ikramı yapılıyor. Sessiz, sakin ortamı ve alışagelmişin dışındaki hizmetleriyle kitapseverlerin uğrak noktaları haline gelen kütüphanelerde vatandaşlar çaylarını yudumlarken huzurlu bir ortamda kitap okumanın keyfine varıyor.



Hiç kapanmayan kütüphaneler



7 gün 24 saat hizmet veren bu 2 kütüphaneye ilçede en az onlar kadar rağbet gören Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi ve Bilgi Evleri'ndeki 8 kütüphane daha eşlik ediyor. Toplam 10 kütüphaneyi sabahın erken saatlerinde dolduran vatandaşlar çoğu zaman bütün günlerini burada geçiriyor. Kütüphanelere, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler dışında araştırma yapan ve kitap okumak için gelen okuyucular da yoğun ilgi gösteriyor.



Ücretsiz fotokopi, internet ve dijital baskı



Kartlı üyelik sistemi ile işleyen kütüphanelerde okurlara yönelik hizmetler bununla da sınırlı kalmıyor. Okuyucular 10 sayfaya kadar ücretsiz dijital baskı ve fotokopiden yararlanabilirken kablosuz interneti de herhangi bir ücret ödemeden kullanabiliyor. Seminer ve söyleşilerin gerçekleştirildiği kütüphanelerde kitapseverler aynı zamanda birçok yazarla buluşma fırsatını da elde ediyor. Tüm bunların yanı sıra otomasyon ve akıllı kütüphane sistemi sayesinde katalog tarama, e-yayın bulma araştırmalarını yapabilen okuyucular dilediği takdirde 15 gün süreyle 2 adet ödünç kitap alabiliyor.



Sosyal ve kültürel anlamda ev ve okuldan sonra üçüncü yaşam alanı görevini üstlenen kütüphaneler sessiz ortamı, ücretsiz hizmetleri ve 7/24 açık olmasıyla İstanbul'un en farklı kütüphaneleri arasında yerini almış durumda.

















Kaynak : İHA