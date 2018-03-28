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İhsan Eliaçık'a PKK propagandasından 7,5 yıl hapis!

Yazar İhsan Eliaçık’ın "PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapma" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

3. Sayfa / 28 Mart 2018 Çarşamba 12:22
İhsan Eliaçık'a PKK propagandasından 7,5 yıl hapis!

Yazar İhsan Eliaçık'ın bir internet sitesinde yazdığı yazılarda, PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık İhsan Eliaçık ve avukatı katılmazken Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

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Sanık Eliaçık'ın bir internet sitesinden yazdığı yazılara yer verilen mütalaada, bahse konu yazılarla sanık tarafından silahlı teröristlere yönelik devletin güvenlik güçlerince yürütülen meşru ve haklı operasyonlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı aktarıldı.

Dava konusu yazılarda sanığın terör örgütü PKK/KCK mensuplarının belirli bölgelerde hendek kazma eylemlerini masumane olarak gösterildiği aktarılan mütalaada, ''sanığın yayınlanan yazıları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, eylemlerinin terörist şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici, silahlı direnişe ve isyana davet ile şiddet eylemlerini övücü nitelikte olduğu'' vurgulandı.

Mütalaada, sanık Eliaçık'ın 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, mütalaanın sanık Eliaçık ve avukatına tebligat ile gönderilmesine, sanık ve avukatına mütalaasına karşı savunmalarını yapmak için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Kaynak : İHA

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