İğrenç karar! ‘Tecavüze karşı tecavüz’ anlaşması

Pakistan'ın Toba Tek Singh şehrinde, 20 Mart'ta bir tecavüz vakası meydana geldi. Yerel basına göre tecavüzün ardından saldırganın ailesi, özür dilemek ve uzlaşma sağlamak üzere kurbanın ailesini ziyaret etti.



Kurbanın ailesinin ise akıllara durgunluk veren bir şartı vardı; Saldırganın affı karşılığında, kendi erkek çocukları da saldırganın kız kardeşine tecavüz edecekti.



Saldırganın ailesi, akıllara durgunluk veren ‘tecavüz pazarlığını' kabul etti. İki aileden 12 kişinin katıldığı bu ‘anlaşmanın' ardından ‘intikam tecavüzü' de ilk tecavüzden bir gün sonra, 21 Mart'ta ‘gerçekleşti.



Olayın ortaya çıkmasının ardından skandalda yer alan 12 kişi tutuklandı.



BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI



Geçtiğimiz yıl yine Pakistan'ın aynı bölgesinde yaşanan olayda da 16 yaşındaki bir kıza tecavüz edilmesinin ardından yerel konsey “intikam tecavüzü” kararı vermiş ve polis yetkililerinin olayı ortaya çıkarmasının ardından 25 kişi tutuklanmıştı.