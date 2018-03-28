Hulusi Akar'a 5 soru

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in Genelkurmay ana karargâh davası çerçevesinde düzenlenen özel celsede verdikleri ifadeleri yazdı.



Ergin, Orgeneral Akar'ın daha önce TBMM Darbe Araştırma Komisyonu'na gönderdiği cevapları aynen tekrarladığını ifade ederken, mahkeme heyetinin Akar'a ayrıca 5 soru yönelttiğini belirtti.



'KIŞLALARDAN ÇIKILMAMASI TALİMATI VERİLMEMESİ'



Mahkeme heyetinin Özel Kuvvetler Komutanı (o tarihte) Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın ifadesinden yola çıkarak sorduğu şu soruya dikkat çeken Ergin 'Mahkeme heyetinin yönelttiği sorular içinde dikkat çeken bir başkası, o gece “kışlalardan çıkılmaması talimatı verilmemesi” iddiasıdır. Hâkim, muhtemelen dönemin Özel Kuvvetler Komutanı (o tarihte) Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı davasındaki bir ifadesinden yola çıkmaktadır.



Bugün korgeneral olan Aksakallı, 19 Mart 2017 tarihinde Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada “TSK'da kriz durumlarında ilk haber alınır alınmaz tedbir olarak kışlayı terk etmesin emri verilir. Birlik komutanları kışlalarında mesaiye devam edilir. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz 2016'da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Uygulansaydı, darbe girişimi baştan açığa çıkardı” demişti.



Orgeneral Akar, bu eleştirel görüşün dayandığı soruya şu karşılığı veriyor: “İhbarın değerlendirilip gerekli tedbirlerin alınmaya başladığı saat itibarıyla kışladaki askeri personel mesaiden ayrılmış ve sadece nöbetçi personel kışlada bulunmaktaydı. Dolayısıyla ihbarın mahiyetine göre önlemlerin alınmasına başlandığı saat itibarıyla kışladan ayrıl(ın)maması şeklinde bir talimatın verilmesine gerek görülmediği gibi böyle bir talimatın da pratikte bir yararı olmayacağı izahtan varestedir.”



Özetle, “Personel o saatte zaten kışlalarından ayrılmıştı” mesajını veriyor Orgeneral Akar.' diye yazdı.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel