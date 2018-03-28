Fazilet Hanım ve Kızları 41. Yeni Bölüm Fragman (31 Mart 2018)

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm 31 Mart 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Fazilet Hanım ve Kızları 41. Yeni Bölüm Fragmanı

--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--







Oğullarının aynı kız için karşı karşıya gelmesinden korkan Hazım, bir yandan Yasemin'in şantajıyla boğuşurken diğer yanda olacakların önüne geçmek için Yağız'ı hedefine alır. Hazan yüzünden babasıyla karşı karşıya gelmek Yağız için hiç kolay olmayacaktır.



Gördükleri psikolojik baskı Yağız ve Hazan arasındaki tansiyonu giderek yükseltir. Diğer yanda, Yasin, annesi ve Selin'le hayatının yüzleşmesini yaşarken Ece ve Selin tehlikeli bir şekilde karşı karşıya gelir. Gerçekler silah sesinin altında kalırken, Sinan'ın verdiği karar Yağız'ı da Hazan'ı da gafil avlar.

Fazilet, bir yandan Sinan'a bir yandan Hazım'a ikili oynayarak, Hazan'ın haberi bile olmadan evlilik oyununu başlatır. Kafası karışan Sinan bir karar arifesindeyken Hazan ise kararını çoktan vermiş, Sinan'dan ayrılmaya kararlıdır.