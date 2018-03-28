Erhan Çelik'ten Doğan Medya mesajı

Doğan Holding, Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Medya Grubu'na satılması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyurmuştu. Görüşmeler ardından başlayan tartışmalara Erhan Çelik de dahil oldu.



Sosyal medya hesabından 'Medyada varlıklarını Aydın Doğan ve kızlarına borçlu grup çok sessiz. Yeni patrona böyle göz kırpıyorlar.' diye yazan Çelik, 'Diğer grup ise karşı tarafa selektöre başladı.' ifadesini kullandı.



Çelik, 'Tam giderken oldu ama medya gerçeğine hoşgeldin Aydın Doğan. Daha karpuz kokulu giydirme yazıları kesecek eski yazarların sana.' diye ekledi.



Medyada varlıklarını Aydın Doğan ve kızlarına borçlu grup çok sessiz. Yeni patrona böyle göz kırpıyorlar. Diğer grup ise karşı tarafa selektöre başladı. Tam giderken oldu ama medya gerçeğine hoşgeldin Aydın Doğan. Daha karpuz kokulu giydirme yazıları kesecek eski yazarların sana. https://t.co/N0gSPemzic — Erhan ÇELİK (@Erhan_Celikk) 28 Mart 2018