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Edirne'de taşkın alarmı

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Yıldırım ve Yeniimaret mahallelerine ulaşımı sağlayan Kanuni, Fatih, Saraçhane ve Yanlızgöz köprüleri ile Edirne merkeze bağlı Değirmenyeni ve Avarız köylerine giden yollar da trafiğe kapatıldı

Güncel / 28 Mart 2018 Çarşamba 21:54
Edirne'de taşkın alarmı

Türkiye'nin sınır komşusu Bulgaristan'da yaşanan şiddetli yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte doluluk oranı artan barajlarını açmasıyla birlikte Tunca ve Meriç Nehirleri'nde taşkın riski yaşanıyor. Tunca Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı, nehir kenarında bulunan bazı tesisler sular altında kaldı.

İHA'nın haberine göre, Bulgaristan'a ve Edirne'de yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Tunca Nehri su debisindeki artış 10 gündür sürüyor. Sınır komşusu olan Bulgaristan'da Meriç ve Tunca Nehirleri'nin geçtiği noktalarda bulunan barajların doluluk oranına ulaşması ile birlikte, Bulgar yetkililerin baraj kapaklarını açmasının ardından Tunca Nehri'nde su debisi 24 saatte 100 metreküp artış göstererek sabah saat 10.00 itibariyle 307 metre/küp saniye seviyelere ulaştı. Meriç Nehri ise sabah saat 10.00 itibariyle bin 456 metreküp/saniyelere ulaşarak turuncu alarm seviyesine ulaştı.

Doluluk OranıMeriç NehriBulgarBulgaristanTürkiye


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