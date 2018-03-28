DUS ek tercih işlemleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2017-DUS ek tercihlerini, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacak.



Ek tercih ve yerleştirme işlemleri, 2017-DUS Ek Tercih Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre, 4 Nisan Çarşamba'ya kadar gerçekleştirilebilecek.



Duyuruda, adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu incelemeleri istendi.



Kaynak : AA