CHP'nin görüştüğü isim

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı kesinleşti gibi.



CHP'nin adayının kim olacağı konuşulurken, parti yönetecilerinin devşirme adaylara yöneleceği kulislerde dolaşıyor.



DEVŞİRME ADAY



Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, CHP'nin Cem Boyner'le görüşme yaptığını yazarken 'CHP'de parti yönetiminin devşirme adaylardan ağzı yandı mı derseniz... Yanmamış olacak ki, İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığına Abdüllatif Şener'in, Cumhurbaşkanlığı'na da Cem Boyner'in adı geçiyor. Duyduğuma göre, partide yoklama yapıldı. Herkes burnundan soluyor. Örgüt genel merkezin adaylarından rahatsızlığını açıkça belirtiyor.' diye yazdı.



DİKKAT ÇEKEN İSİMLER



Güngör, geçmişte CHP'nin devşirdiği isimlere şu örnekleri verdi;



KEMAL DERVİŞ: DSP-MHP-ANAP koalisyonunda Türkiye'ye kurtarıcı rolüyle getirilen sonra troykasıyla kendi hükümetinin başına bela olan Kemal Derviş, CHP'ye katılınca ortalık bir anda karışıverdi. Tam Deniz Baykal ile iktidara yürüyorlardı ki; platform çöktü.



YAŞAR NURİ ÖZTÜRK: 2002'de CHP'nin 'din açılımı' kontenjanıyla geldi. Parti içindekiler 'molla' dedi. O da 'dangalaklar' diye karşılık verip, istifa etti.



EKMELEDDİN İHSANOĞLU: 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir gece önce Kemal Kılıçdaroğlu'na 'vahiy!' gelmiş gibi çatı adayı ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadı, MHP'den vekil oldu.



MANSUR YAVAŞ: Ülkücü kökenli Yavaş , 2014'te CHP Ankara Belediye Başkan adayı yapıldı. Adamcağızı harcadılar. Seçimde CHP teşkilatı dahi oy vermeyince o da kadrosuyla istifa etti.



İHSAN ÖZKES: Muhafazakar kesimden oy almak için vitrine eski müftü Özkes'i koydular. Parti içinde sesler yükseldi. Özkes de CHP'yi topa tutarak bağımsızlığını ilan etti.



İLHAN CİHANER: FETÖ mağduru savcıyı siyasete soktular. CHP'den kendisi rahatsız oldu, en sonunda kurultayda manifesto yayımladı.



SELİN SAYEK BÖKE: Büyük umutlarla CHP'de ekonomi politikalarının başına getirildi. Adı 'Etekli Kemal Derviş'e çıktı. Cihaner'le birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na kafa tuttu.



CANAN KAFTANCIOĞLU: Mustafa Kemal'in askeri olmayı içine sindiremeyip, HDP'ye yanaşınca parti kaynadı.



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