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Bir Cihan Fatihi'ne ağır eleştiri

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine bir eleştiri de Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'dan geldi.

Televizyon / 28 Mart 2018 Çarşamba 09:38
Bir Cihan Fatihi'ne ağır eleştiri

Kenan İmirzalıoğlu'nun baş rolünü üstlendiği “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisine eleştiriler devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Hıncal Uluç'un ağır sözlerle eleştirdiği dizi için Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da 'Tarihi bir komedi mi izliyoruz acaba?' diyerek Mehmed Bir Cihan Fatihi'ni yerden yere vurdu.

İşte Pazarcı'nın dizi hakkındaki o sözleri; 

Açtım Kanal D'yi, 'Mehmed-Bir Cihan Fatihi' oynuyor. Fatih'İ canlandiran Kenan İmirzalıoğlu, 'Kanstantiniye'yi fethedeceğim' diyor. Sakallı bıyıklı 45 yaşında adam. Üstelik fetih için daha zaman var. Oysa Fatih, İstanbul'u 21'inde fethetti. Tarihi bir komedi mi izliyoruz acaba?

Hıncal Uluç: Bir 'Cihan Fatihi' rezilliği.. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Hıncal UluçKanal DEmin PazarcıKenan İmirzalıoğlu


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