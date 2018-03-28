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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırıldı.

Güncel / 28 Mart 2018 Çarşamba 17:24
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, 4 Ocak 2018 tarihinde belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi iddiaları ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'i görevinden uzaklaştırmıştı. Aynı soruşturma kapsamında bugün de Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Örnek görevinden alındı. Örnek'in meclis üyeliği ve meclis 2. başvekilliği görevlerinin devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Örnek'e Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimleri bağlıydı. Örnek aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi Encümen Başkanı olarak da görev yapıyordu.

KIZ KARDEŞİ DE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.

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