Başbakan Yıldırım: Yatırım ortamının iyileştirilmesi paketini Meclise sunacağız

Başbakan Binali Yıldırım, 'Bürokrasiyi ne kadar işler hale getirirsek ülke olarak bundan karlı çıkarız. Bürokrasinin görevi işi kolaylaştırmaktır. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket var. Bunu da yakın zamanda Meclis'e sunacağız. Devrim gibi bir karar aldık. Bu yıl sonuna kadar her türlü iş e- devlet üzerinden yapılacak. Artık bürokrasi tuş oluyor. Durmak yok yatırıma devam' dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı'na katıldı.



Yıldırım'ın burada yaptığı konuşmasından bazı satır başları şöyle;



Akıl teri döktük ve bugün milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye kalkınıyorsa bunun arkasında iş alemi var ve sizin gibi değerli girişimcilerimiz var. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bürokrasiyi ne kadar basitleştirirsek, ülke olarak bundan karlı çıkarız. Geçtiğimiz haftalarda Meclis'te görüşülerek kabul edilen "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi" ile ilgili maddeler bir seferde yağılan en büyük reformlardan birisidir. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket var. Bunu da yakın zamanda Meclis'e sunacağız.



BÜTÜN İŞLER ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK



Bu bir devrim. Bu yıl sonuna kadar her türlü iş e- devlet üzerinden yapılacak. Artık bürokrasi tuş oluyor.

Şimdi mümkün mertebe bilişimi geliştirerek, vatandaşla yüzyüze gelmeden işlem yapmanın bu süreçte zamanını azaltırıyoruz. İkincil düzenlemelerde hızla devreye giriyor ve uygulama hemen başlıyor.İş yapmak isteyen vatandaşlarımız şirket kurmak istiyor. Eskiden 1 ayda kurulan şirket şimdi 1 saate düştü. Daha da kısalabilir bu. Bu ciddi bir ilerlemedir. İş yapmak, şirket kurmak geleceğe yönelik bir fedakarlıktır. Şimdi şirket kurmak için iller ve ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine gideceğiz. Bunun ne faydası var? 2 bin 250 lira veriyordunuz şimdi 650 lira vereceksiniz. Her bir devletle ilgili işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu bir devrim! E-devlet üzerinden vatandaşın devletle ilgili iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı.



Ama bu yıl sonuna kadar vatandaş-devlet arasında her türlü iş internetten, e-devlet üzerinden yapılacak. Bürokrasiyle, bürokratla karşı karşıya gelmeden her işinizi yapabileceksiniz. Gerekli dökümanlar zaten mevcut. Onlar arasında bir elektronik ortamda haberleşme olacak, bilgiler havuzda bulunacak. Sizin sadece vatandaşlık numaranızı girerek işlemlerinizi halledebileceksiniz.



18 İŞLEM 6'YA DÜŞÜYOR



Geçtiğimiz yıl bir iflas erteleme hakkı getirdik. Gördük ki bunu bir düzen kuruldu, avukat/işveren hiç iflas erteleme durumu olmayanlar bunu kötüye kullanmaya başladı. Bunu kaldırdık bunun yerine şirketin kurtarılması ile ilgili bir mekanizma geliştirdik. Kötü niyetlerin de tedbirini alacak bir uygulamayı getirmek daha da önemlisi şirketin batık hale gelmeden, sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz kurtarma anlaşmasına girebilmesine imkan getiriyoruz. Şayet şirket kurtarılamamışsa mallarının bir bütün halinde satılarak ekonomik değerinin de korunmasını hedefliyoruz.



İnşaat sektörü bu şekilde önemli ölçüde rahatlamış olacak. İnşaat izni alınması için 18 tane işlem yapılıyor. Bu sayıyı 6'ya indiriyoruz. Belediye elektronik ortamda bu sorgulamaları yapıp, işlemi tamamlamış olacak.



Benzer bir kolaylığı da iskan... Yapı kullanma belgesi ve elektrik bağlanması işleminde de yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımız ile yürütülecek çalışma sonunda hazırlanılan bir ortak platform olacak. Böylece, artık bu her yerde iş yapma, koşuşturma dönemi son alacak. Birkaç ay içerisinde bu ortak platformu İçişleri Bakanlığımız hazırlamış olacak.



"4 KAT DAHA BÜYÜK YATIRIM YAPIYORUZ"



Türkiye offline değil online olan bir ülke konumundadır. Bize bu imkanı sağlayan telekom şirketleri var. Gerekli altyapıyı gecikmeden yapıyorlar. Bu altyapı ile ilgili zorluklar yaşanıyordu bu reform çerçevesinde bu sorunu da çözmüş oluyoruz. Baz istasyonu kuruluyor, vatandaş "buraya kuramazsın" bir sürü bahane! Biz interneti kabul edeceksek bu istasyonları da hayatımızın bir parçası olacağını kabul etmemiz lazım. Bizim standartlarımız bu konuda Avrupanın müsaade ettiği oranların 4'te biri kadar. Dört kat daha büyük yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar daha hızlı olacak. Küçük yerleşim yerlerine kadar tüm vatandaşlarımızın geniş ve hızlı internet alabilmesine imkan getiriyoruz.



GÜMRÜKLERDE YENİ DÜZENLEMELER



Gümrük müşavirlerinin müşterilerinden aldıkları ücretlere bir sınır getiriyoruz. Bir sürü adlarla bir sürü paralar alınıyor. Bunların hepsine sınır getiriyoruz. Gümrüklerde tek pencere projesi başladı. Gümrüklerdeki personelimizin çalışma saatlerini de yeniden düzenliyoruz. Mesai bitti, kapılar kapandı bekle dönemini mutlaka kaldırıyoruz. Ne gerekiyorsa yapacağız, sürekli açık tutup hazır halde tutacağız.Taşınır rehin uygulamasını daha önce çıkardık ve rasyonel hale getiriyoruz. KOBİ'lerimize bu finansman aracının da kullanılmasını sağlıyoruz. Menkul kıymetlerde, bunları da teminat olarak kullanabileceksiniz. Bankalardaki ipotek işlemlerini de tapu müdürlüğü ile elektronik ortamda yapılmasına imkan getiriyoruz.



İmalat sanayi ile AR-GE, makine teçhizat alanlarına KDV imkanı getiriyoruz. Teşvikli olsun veya olmasın, bu imkanı herkese getirmiş oluyoruz.



DAHA BÜYÜK PAKET GELİYOR...



Özel sektörümüz ile işbirliği halinde hazırlanan bu düzenlemelerdeki ana amacımız yatırımcıların işini kolay etmek. Böylece ülkeyi yatırım yapılabilir cazip bir ülke haline getirmek. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde 2018 yılını kapsayan ekonomi ile ilgili 2017'de yaptığımız gibi kapsamlı bir eylem planını hazırladık, kamuoyuyla paylaşacağız. iş yapmak isteyen vatandaşımızın önünü kesen değil önünü açan bir anlayışla bu reformları gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik büyümesini gerçekleştirdiği bu dönemde, yatırım ortamının iyileştirilmesi için atılan adımlar mutlaka katkı sağladı. Bizim amacımız bu ülke için taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üzerinde yeri var. Bu ülkede akıl teri, alın teri döken, vergi veren, Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayan adı ne olursa olsun o bizim için yerli ve milli üreticimizdir. Ülkemize değer katması kaydı ile her türlü yatırımı sonuna kadar destekleyeceğiz. Ürkek olan sermayeyi ülkemize çekmek için daha fazla çaba göstermek ihtiyacı olduğunu biliyoruz.