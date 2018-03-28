USD (Alış - Satış) : 3,98 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,94 - 4,95

Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım konuşuyor!..

Aydın'da korkunç kaza! LPG tankı yerinden çıktı

Aydın Efeler ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk iki kişi hafif yaralandı. Kazada takala atan otomobilin LPG tankı monte edildiği yerden fırladı. Kazada yangın çıkmaması ve can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

3. Sayfa / 28 Mart 2018 Çarşamba 01:53
Aydın'da korkunç kaza! LPG tankı yerinden çıktı
Video için tıklayın

Kaza Aydın-İzmir Karayolu Orgeneral Eşref Bitlis Kavşağı ile Hal Kavşağı arasındaki sepetçilerin önünde meydana geldi. 


Edinilen bilgiye göre Umurlu istikametinden Aydın Efeler istikametine seyir halinde olan S.T. idaresindeki 20 LK 943 plakalı otomobil ile aynı yöne seyir halinde olan Ö.D. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Çarpışmadan sonra direksiyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 20 LK 943 plakalı otomobil önce yolun sağ tarafındaki refüje çarptı. Ardından taklalar atarak yuvarlandıktan sonra dört tekeri havada kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar içerisinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu otomobildeki sürücü ve yolcuları araçtan dışarı çıkardı. Polis, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen kazada yaralanan M.T. ve 4 yaşlarındaki oğlu ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazada, otomobilin LPG tankının yerinden fırlaması nedeniyle itfaiye ekipleri olası bir yangın ve patlamaya karşı tedbir aldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akımı bir süre kontrollü şekilde verilirken, polis tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İHA

DireksiyonUmurlu112 Acil ServisEşref BitlisOrgeneral


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı