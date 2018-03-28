Aydın'da korkunç kaza! LPG tankı yerinden çıktı

Aydın Efeler ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk iki kişi hafif yaralandı. Kazada takala atan otomobilin LPG tankı monte edildiği yerden fırladı. Kazada yangın çıkmaması ve can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.