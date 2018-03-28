Aydın'da korkunç kaza! LPG tankı yerinden çıktı

Edinilen bilgiye göre Umurlu
istikametinden Aydın
Efeler istikametine seyir halinde olan S.T. idaresindeki 20 LK 943 plakalı otomobil ile aynı yöne seyir halinde olan Ö.D. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Çarpışmadan sonra direksiyon
sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği 20 LK 943 plakalı otomobil önce yolun sağ tarafındaki refüje çarptı. Ardından taklalar atarak yuvarlandıktan sonra dört tekeri havada kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar içerisinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu otomobildeki sürücü ve yolcuları araçtan dışarı çıkardı. Polis, İtfaiye ve 112 Acil Servis
ekipleri tarafından müdahale edilen kazada yaralanan M.T. ve 4 yaşlarındaki oğlu ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Kazada, otomobilin LPG tankının yerinden fırlaması nedeniyle itfaiye ekipleri olası bir yangın ve patlamaya karşı tedbir aldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akımı bir süre kontrollü şekilde verilirken, polis
tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.