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Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir tutuklandı

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir tutuklandı. Karademir, "Çiftlik Bank'ın günah keçisi olduk” diye konuştu.

3. Sayfa / 28 Mart 2018 Çarşamba 16:10
Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir tutuklandı

Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, kendisinin şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı..

'GÜNAH KEÇİSİ OLDUK'

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen İsa Karademir gazetecilerin sorularına “Kaçarken yakalanmadım arkadaşlar. Ben kendim teslim oldum. Yalan haber yapmayın. Kısacası Çiftlik Bank'ın günah keçisi olduk” diye yanıt verdi.

6 KİŞİ DAHA TUTUKLANMIŞTI

Merkezi Kayseri'de bulunan, şirketin yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan (25), internet sitesi yöneticisi İbrahim K., programın yazılımcısı R.T., firma çalışanı E.K. ve 2 şube müdürü, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanmıştı.

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