Afrin sınırındaki tepeye dev Türk bayrağı

Hatay'da çoban tarafından Afrin'i gören bir tepeye taşlarla yapılan Türk bayrağının bulunduğu alana bayrak dikildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Afrin'i gören bir tepeye Türk bayrağı dikildi.
Reyhanlı'daki bir mahallede çobanlık yapan Bekir Şanverdi tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı Afrin'i gören bir tepeye taşlarla yapılan 150 metrekarelik Türk bayrağı, bölgeye gelenlerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.
Vatandaşların ilgisine duyarsız kalmayan Reyhanlı Belediyesi de bölgede çalışma başlattı.