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ABD'de Trump hakkında şok karar!

ABD'de Maryland Yargıcı, Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına izin verdi. Yargıç izin gerekçesi olarak anayasa ihlalini gösterdi.

Dünya / 28 Mart 2018 Çarşamba 21:51
ABD'de Trump hakkında şok karar!

ABD'de Maryland Yargıcı Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına izin verdi.

CNN'in haberine göre; Maryland Bölge Yargıcı Peter Messitte, davayı açan Maryland ve Washington DC başsavcılarının, Trump Organization şirketinin Washington'daki işlerine odaklanmaları gerekeceğini belirtti. Bu da davanın Trump International Hotel'den hizmet alan yabancı yetkililer tarafından yapılan ödemelerin soruşturulacağı anlamına geliyor.

Maryland ve DC başavcıları, Trump International Hotel'in işlemlerinin yakındaki otel ve eğlence kuruluşları için rekabet dezavantajına yol açtığını ve Trump'ın otelinin özel vergi imtiyazlarından yararlandığını öne sürmüştü.

SÜREÇ, TRUMP'IN AZLEDİLMESİNE KADAR GİDEBİLİR

Açılacak dava sonunda, Trump'ın azledilmesinin de ihtimal dahilinde olduğu konuşuluyor.

MarylandWashingtonTrump


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